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Новости. Общество
18:20, 26 Марта 2019
фото: Столица на Онего

В Карелии начались авиационные учения

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Масштабные учения оперативно-тактической авиации Западного военного округа "Ладога-2019" стартовали в Карелии.

На первом этапе более 50 самолетов были подняты по учебной тревоге и выведены из-под ракетного удара условного противника, пишет ТАСС. 

В ходе учений летчики-истребители в течение недели будут совершенствовать навыки обнаружения средств воздушного нападения условного противника, их перехвата и уничтожения в любое время суток. Запуски воздушных мишеней будут осуществляться с высоты более 10 тысяч метров с самолетов Су-27, оснащенных специальным оборудованием для подвески бомбового вооружения. В качестве воздушных мишеней будут использоваться авиационные бомбы, представленные в виде гирлянды со светящимися элементами.

Учение будет проходить над полигоном и в прибрежной зоне Ладожского озера. Пилоты объединения ВВС и ПВО округа на самолетах МиГ-31БМ, различных модификаций Су-27, а также Су-34, Су-35С и Су-30СМ2. Всего к учениям "Ладога-2019" привлечено свыше 50 самолетов, более 70 экипажей, а также более 1000 военнослужащих технического состава на шести военных аэродромах. 

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