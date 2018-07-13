В Карелии началось обучение избиркомов в рамках подготовки к муниципальным выборам 9 сентября

В Петрозаводске в пятницу открылся семинар для представителей территориальных избирательных комиссий, посвященный особенностям проведения муниципальных выборов в Карелии 9 сентября 2018 года.

Совещание началось с церемонии награждения организаторов выборов за их работу во время президентской кампании. Председатель карельского Центризбиркома Алексей Бахилин поблагодарил избирательные комиссии, отметив, что их труд получил высокую оценку ЦИК России.

"Была проведена огромная работа в период подготовки и проведения выборов Президента РФ 18 марта 2018 года. ЦИК России высоко ее оценил: более трети членов избирательных комиссий республики были отмечены федеральными поощрениями", – сказал глава ЦИК Карелии.

Председателям территориальных избирательных комиссий в торжественной обстановке вручили благодарственные письма Центральной избирательной комиссии РФ. Также им передали поощрения и награды для организаторов в районах и городских округах.

Высоко оценило работу по организации и проведению выборов на территории Республики Карелия и руководство республики.

"Выборы в республике прошли на высоком организационном уровне, мы практически не имели жалоб и претензий со стороны кандидатов и избирателей, а это ключевой показатель", - отметил замглавы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский. Он вручил присутствовавшим награды Республики Карелия.

Почетного звания "Заслуженный юрист Республики Карелия" за высокий профессионализм и заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан, формировании правового государства, был удостоен начальник управления организации избирательного процесса аппарата ЦИК Карелии Григорий Футрик. Во время награждения Григорию Футрику устроили настоящую овацию, а он лишь скромно заметил:

"Эта награда – на всех. Спасибо вам огромное, потому что без вас – без тех, кто на практике обеспечивает права избирателей, этого бы не случилось".

Председатель ТИК №1 Петрозаводска Оксана Яцкова получила из рук Владимира Любарского Почетную грамоту Республики Карелия. Еще нескольким руководителям и членам избиркомов были вручены Благодарственные письма Главы Карелии.

На церемонии также поощрили тех, кто оказывал содействии в подготовке и проведении выборов – представителей МВД, Роскомнадзора, Законодательного Собрания, Многофункционального центра и СМИ.

Вручая Благодарственное письмо Законодательного Собрания Республики Карелия начальнику отдела управления по вопросам миграции регионального МВД Елене Первушиной, Алексей Бахилин отметил, что благодаря проделанной ее отделом работе по проверке и уточнению сотни тысяч записей в регистре избирателей, в Карелии в итоге были сформированы выверенные и актуальные списки избирателей.

По окончании торжественной церемонии началось обучение организаторов выборов.

В ходе семинара будут освещены особенности проведения избирательной кампании 9 сентября 2018 года, актуальные вопросы избирательного права и избирательного процесса, а также основные изменения избирательного законодательства. Также участников ждет деловая игра.

По итогам семинара планируется проведение круглого стола, на котором представители избиркомов смогут обсудить выступления и получить ответы на интересующие вопросы.

Напомним, в Единый день голосования 9 сентября 2018 года в 15-ти районах Карелии пройдут выборы 32 глав поселений. Кроме того, в 15-ти районах обновятся составы советов муниципальных образований – замещается 613 мандатов. В 10-ти муниципальных районах назначены дополнительные и повторные выборы депутатов – в том числе в Петрозаводске – будет замещен мандат в Петрозаводском городском совете по избирательному округу №4.