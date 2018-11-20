В Карелии началось строительство фундамента рыбоперерабатывающего завода

ООО "Рыботорговая сеть" приступило к закладке фундамента завода по переработке трески и пикши в Кондопоге.

По словам руководства компании, до конца года будет возведен каркас производственного здания завода. В середине следующего года поступит оборудование – конвейерная линия для разделки рыбы и упаковки продукции.

Сдача объекта в эксплуатацию намечена до конца следующего года.

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