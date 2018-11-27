В Карелии начался прием заявок на компенсации процентов по кредитам бизнесу

Министерство экономического развития и промышленности Карелии объявило о приеме заявок от претендентов на получение субсидий для компенсации части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным для финансирования инвестиционных проектов.

Как пояснили в пресс-службе министерства, субсидии предоставляются компаниям, индивидуальных предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг.

Как определяется размер субсидии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".