В Карелии начинающий водитель попал в ДТП по невнимательности

Авария с участием молодого водителя произошла в Пудожском районе, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В субботу, 14 сентября, в 22.05 на 444 км автодороги Кола - Медвежьегорск в Пудожском районе произошла авария с участием двух автомобилей.

19 - летний водитель автомобиля "Suzuki Grand Vitara" при выполнении разворота не убедился в безопасности маневра, произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 99 модели.

В результате ДТП 19-летний водитель и 18-летний пассажир автомобиля ВАЗ травмированы. По факту ДТП проводится проверка.