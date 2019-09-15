В Карелии начинающий водитель попал в ДТП по невнимательности

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Авария с участием молодого водителя произошла в Пудожском районе, сообщает Госавтоинспекция Карелии.
В субботу, 14 сентября, в 22.05 на 444 км автодороги Кола - Медвежьегорск в Пудожском районе произошла авария с участием двух автомобилей.
19 - летний водитель автомобиля "Suzuki Grand Vitara" при выполнении разворота не убедился в безопасности маневра, произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 99 модели.
В результате ДТП 19-летний водитель и 18-летний пассажир автомобиля ВАЗ травмированы. По факту ДТП проводится проверка.
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