В Карелии начнут раздавать георгиевские ленточки – узнайте, где получить

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В Карелии 24 апреля стартует республиканский этап Всероссийской акции "Георгиевская ленточка".
В 2018 году празднуется 73-я годовщина Великой Победы. В честь памятной даты в Карелии состоится традиционный республиканский этап Всероссийской акции "Георгиевская ленточка". Он стартует во вторник, 24 апреля, когда в городах и районах республики пройдут первые уличные акции, в рамках которых жителям будет вручаться георгиевская ленточка.
В Петрозаводске акция начнется в 11:00 у Вечного огня и у ТЦ "Макси".
Кроме этого, черно-оранжевые ленты жители получат на уроках памяти и мужества, встречах, беседах, конкурсах, интеллектуальных играх, посвященных событиям Великой Отечественной войны.
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