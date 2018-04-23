В Карелии начнут раздавать георгиевские ленточки – узнайте, где получить

В Карелии 24 апреля стартует республиканский этап Всероссийской акции "Георгиевская ленточка".

В 2018 году празднуется 73-я годовщина Великой Победы. В честь памятной даты в Карелии состоится традиционный республиканский этап Всероссийской акции "Георгиевская ленточка". Он стартует во вторник, 24 апреля, когда в городах и районах республики пройдут первые уличные акции, в рамках которых жителям будет вручаться георгиевская ленточка.

В Петрозаводске акция начнется в 11:00 у Вечного огня и у ТЦ "Макси".

Кроме этого, черно-оранжевые ленты жители получат на уроках памяти и мужества, встречах, беседах, конкурсах, интеллектуальных играх, посвященных событиям Великой Отечественной войны.