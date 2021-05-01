Реклама на сайте
Прислать новость
Жители лесного поселка в Карелии пытаются спасти озеро от форелеводов 1
01.05.2021 17:30
Сильный ветер в ближайшие часы обрушится на Карелию 3
01.05.2021 11:16
Циклон «Даниель» принесет в Карелию снегопад и метель 2
01.05.2021 16:52
Пенсионер погиб под колесами автомобиля на трассе в Карелии 3
01.05.2021 11:21
В России для туристов запустили поезд «Гостеприимный Кавказ» 5
01.05.2021 19:40
Глава Карелии показал, как испек куличи к Пасхе (ФОТО) 16
01.05.2021 14:02
Экс-глава Минтранса Карелии Алексей Кайдалов остался без 2 млн рублей, пока сидел в СИЗО 4
01.05.2021 16:31

В Карелии пропавшего пенсионера нашли мертвым в лесу

Новости. Происшествия
09:29, 02 Мая 2021
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Тело пожилого мужчины, пропавшего в начале апреля в Медвежьегорском районе, найдено в лесу недалеко от места пропажи.

Тело пожилого мужчины, пропавшего 9 апреля в Медвежьегорском районе, найдено в лесу возле деревни Сигово. Информация об этом появилась накануне, 1 мая, в  паблике «Медвежьегорск Online». По словам дочери пропавшего, тело нашел охотник.

«Андрей, тысячу раз вам мое дочернее спасибо. Теперь мое сердце успокоится! Папа будет по всем христианским канонам предан земле и будет где родным приклонить голову», - написала женщина.

Глава поискового отряда «Доброспас» в связи с этим поблагодарил всех за участие и объявил о завершении поисков.

Напомним, ранее мы писали, что 9 апреля пожилой мужчина 1938 года рождения пропал возле садового товарищества «Лесовик» недалеко от деревни Сигово в Медвежьегорском районе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
30.04.2021, 12:12
Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска
25.04.2021, 09:52
Два автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
26.04.2021, 06:40
«Набрали бы и 200 килограммов»: стало известно особое грибное место в Карелии (ФОТО)
29.04.2021, 16:23
В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО)

Аналитика

30.04.2021 14:22
Обществоведение
Школа на «пятерку»
Самая большая школа в Карелии может принять своих первых учеников уже в сентябре.
«В выборах участвовать не планировала» 21
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 7
29.04.2021 14:32
Когда будущее Петрозаводска в руках горожан 1
29.04.2021 14:30
Как превратить озеро в болото 2
29.04.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

29.04.2021 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»