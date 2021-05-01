В Карелии пропавшего пенсионера нашли мертвым в лесу

Тело пожилого мужчины, пропавшего в начале апреля в Медвежьегорском районе, найдено в лесу недалеко от места пропажи.

Тело пожилого мужчины, пропавшего 9 апреля в Медвежьегорском районе, найдено в лесу возле деревни Сигово. Информация об этом появилась накануне, 1 мая, в паблике «Медвежьегорск Online». По словам дочери пропавшего, тело нашел охотник.

«Андрей, тысячу раз вам мое дочернее спасибо. Теперь мое сердце успокоится! Папа будет по всем христианским канонам предан земле и будет где родным приклонить голову», - написала женщина.

Глава поискового отряда «Доброспас» в связи с этим поблагодарил всех за участие и объявил о завершении поисков.

Напомним, ранее мы писали, что 9 апреля пожилой мужчина 1938 года рождения пропал возле садового товарищества «Лесовик» недалеко от деревни Сигово в Медвежьегорском районе.