В Карелии наказали 25 чиновников за ложные декларации

В декларациях 25 муниципальных служащих администрации Питкярантского района прокуратура выявила нарушения.

Прокуратура Питкярантского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоуправления. По информации надзорного ведомства, установлено, при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год муниципальные служащие районной администрации предоставили неполные и недостоверные сведения.

«Выявлены случаи несоответствия представленных служащими сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера фактическим данным. В справках должностными лицами не в полном объеме отражена информация о принадлежащих им земельных участках, жилых помещениях, транспортных средствах, полученных доходах и открытых в банках счетах», - говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурор Питкярантского района внес в адрес главы администрации муниципалитета представление об устранении нарушений закона. В результате 25 чиновников были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее прокуратура обнаружила нарушения в справках о доходах депутатов парламента Карелии.