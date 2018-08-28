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Новости. Общество
18:00, 28 Августа 2018

В Карелии наказали более 5 тысяч забывчивых нарушителей ПДД

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С начала года сотрудниками Госавтоинспекции Карелии привлечено к административной ответственности более 5600 нарушителей ПДД РФ, которые не оплатили своевременно штрафы.

Как отметили в ГИБДД республики, больше половины (почти 3000 человек не оплатили своевременно штрафы) привлечены к административной ответственности в Петрозаводске.

В соответствии с законом за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, нарушителю грозит наложение административного штрафа в двукратном размере (от суммы неуплаченного штрафа), либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Как отмечают в ГИБДД, выгодно оплатить штраф своевременно и получить скидку 50%. Для этого необходимо совершить платеж в 20-дневный срок с даты вынесения постановления. Льгота распространяется только на правонарушения, перечисленные в главе 12 КоАП РФ. 

Проверьте штраф ГИБДД прямо сейчас, убедитесь, что вы не в должниках – https://гибдд.рф/check/fines

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