В Карелии наказали чиновницу, разрешившую купить у родни главы администрации квартиру для нужд района

Верховным суд Карелия оставил в силе постановление УФАС, по которому зампредседателя Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд администрации Кондопожского района была оштрафована за нарушения законодательства при приобретении жилья для расселения "аварийки".

Как сообщили в прокуратуре Карелии, весной этого года были выявлены нарушения закона в деятельности администрации Кондопожского муниципального района. В ходе проверки было установлено, что в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по результатам проведенной закупки 28 октября 2019 года был заключен муниципальный контракт на приобретение квартиры в Кондопоге между администрацией района и индивидуальным предпринимателем. Последний действовал от имени собственника приобретаемого жилого помещения, который, как выяснилось является близким родственником главы администрации Кондопожского района.

Вместе с тем, заказчиком – администрацией района, а также Единой комиссией по осуществлению закупок для нужд администрации муниципалитета никаких по отстранению участника закупки или отказа от заключения контракта с победителем принято не было, что противоречит требованиям закона.

Комиссия по осуществлению закупок, располагая информацией о наличии конфликта интересов, нарушение участником электронного аукциона положений федерального законодательства о закупках, не установила, решение об отклонении заявки на участие в закупке не приняла.

По факту выявленных нарушений закона прокуратурой района в марте главе администрации Кондопожского района было внесено представление. По итогам его рассмотрения одно лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в апреле нынешнего года прокуратурой района в отношении заместителя председателя Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд местной администрации было возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Материалы направили в управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии. Постановлением управления чиновница была признана виновной в совершении правонарушения, ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 13 843,25 рублей, то есть в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта.

С данным решением зампредседателя комиссии не согласилась и обжаловала его в судебном порядке.

В сентябре Верховным судом Карелии постановление УФАС оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения, констатировали в прокуратуре республики.

Ранее сообщалось, что основные нарушения на госзакупках в Карелии связаны с тем, что заказчики пишут в документации.