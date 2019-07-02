В Карелии напавшему на сотрудника колонии заключенному добавили срок

Мужчину приговорили почти к 2 годам за дезорганизацию деятельности учреждения, сообщили в УФСИН по Карелии.

Мужчина, отбывающий срок в исправительной колонии строгого режима в Надвоицах (9,5 лет) за несколько преступных эпизодов, напал на сотрудника учреждения. После проведения технического осмотра камеры осужденный отказался в нее заходить, стал вести себя агрессивно, начал размахивать руками, разговаривая на повышенных тонах и толкнул сотрудника в область груди.

За это мужчине назначили наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы.

Это не первый за последнее время случай нападения осужденных на представителей администрации колоний.

Так, осужденный на 6 лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчина был приговорен за нападение на сотрудника колонии к 2 годам 4 месяцам.

Другой осужденный, отбывающий наказание за убийство, за нарушение порядка был приговорен к 2 годам лишения свободы.