В Карелии нашлась мать подростка, жившего в гараже

Мать 17-летнего подростка из Чалны, проживавшего в гараже, пришла на суд, где решался вопрос о признании ее ребенка сиротой.

Как рассказал детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, 17-летний подросток из поселка Чална Прионежского района, который полгода проживал в гараже, на сегодняшний день уже определен как ребенок сирота, над ним взяла опеку семья, которая приютила в трудную минуту, теперь он проживает в доме.

"По решению суда он получил статус сироты и уже поставлен в очередь на получение жилплощади, - сказал Сараев. - На суд пришла мать подростка, подтвердила, что она, к сожалению, не принимала участия в воспитании ребенка, что ей ребенок не особо интересен".

Сейчас, по словам детского омбудсмена, решается вопрос о продолжении учебы подростка в Медвежьегорском техникуме, чтобы он мог получить профессию.

"Он встал на воинский учет, - сообщил Геннадий Сараев, - не знаю, как по состоянию здоровья, но парень хочет уйти в армию, он социализированный. У него есть четкие представления, что должен делать мужчина: получить профессию, найти работу, сходить в армию. То, что требовалось от нас, все необходимые действия были сделаны".

Также Геннадий Сараев рассказал, что Первый канал, который ранее приглашал подростка из Чалны на передачу к Гордону, отказался от съемок, так как материал не получался острым.

"Мы очень быстро отработали ситуацию, ребенок в тепле, все вопросы успели решить, в том числе и в судебном порядке, поэтому ситуация перестала быть острой, и на Первом канале отменили съемки, хотя предварительная договоренность о поездке была", - сказал Геннадий Сараев.

Напомним, в поселке Чална Прионежского района 17-летний подросток вынужден был жить в гараже у местных жителей, так как его мама, ведущая асоциальный образ жизни, уехала в неизвестном направлении, а его оставила без крыши над головой, без прописки и средств к существованию.

Органы опеки не спешили помогать несовершеннолетнему, тихо ожидая наступления его 18-летия, чтобы снять с себя обязательства по решению дальнейшей судьбы подростка.

После публикаций в СМИ и обращения депутата Чалнинского сельского поселения Елены Косолаповой история с подростком, проживающим в гараже, стало резонансной.

Следственные органы начали проверку по данной ситуации.

Главное, по словам детского омбудсмена Геннадия Сараева, до наступления 18-летия успеть признать ребенка сиротой, чтобы он мог иметь в дальнейшем право встать в очередь на получение жилья и, конечно, оформить постоянную регистрацию, дающую право на поступление в техникум, устройство на работу, постановку на воинский учет.

До совершеннолетия подростку остался месяц – 20 января ему исполнится 18 лет.

Подробнее о ситуации с подростком можно прочитать здесь.