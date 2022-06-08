В Карелии нашли два минных поля с готовыми к взрыву боеприпасами (ФОТО и ВИДЕО)

Минеры обезвредили в Медвежьегорском районе два минных поля с 16 противотанковыми минами.

Как сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в начале июня в Медвежьегорском районе местный житель нашел несколько противотанковых мин времен ВОВ. При обследовании территории саперы Карелии обнаружили 2 минных поля, на которых были установлены 16 противотанковых мин, находящихся на боевом взводе. Спасателя обезвредили все мины и, впоследствии, уничтожили.

Всего за 2 квартал текущего года специалисты поисково-спасательного подразделения разминирования и взрывных работ КРПСС по сообщениям об обнаружении взрывоопасных предметов совершили более 40 выездов.

Взрывоопасные предметы были найдены при самых разных обстоятельствах: при поиске погибших воинов, на рыбалке, при строительстве и возделывании дачных участков и так далее.

Всего было уничтожено 117 взрывоопасных предметов: 50 артиллерийских снаряда различных калибров, 50 ручных гранат, 17 противопехотных и противотанковых мин.

Ранее в приграничном районе были обезврежены боеприпасы, представлявшие опасность для жителей и туристов в Карелии.