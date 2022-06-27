Обезврежены боеприпасы, представлявшие опасность для жителей и туристов в Карелии

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны в районе поселка Реболы Муезерского района.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

Пограничники нашли четыре гранаты РГД-33 и до прибытия группы разминирования держали территорию под наблюдением.

«Данные боеприпасы создавали потенциальную угрозу жизни и здоровью местных жителей, осуществляющих в указанном районе хозяйственную и промысловую деятельность. Пострадать могли и туристы, сезон для которых в самом разгаре», - говорится в сообщении.

Боеприпасы были уничтожены специалистами «Карельской республиканской поисково-спасательной службой».