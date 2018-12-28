В Карелии нашли пропавшего мужчину без зубов, со шрамом на носу

Как сообщили в МВД Карелии, мужчина пропал 21 декабря, когда выехал домой в поселок Пертозеро.

Отдел полиции Петрозаводска разыскивал без вести пропавшего Константина Е. 1979 года рождения, жителя Сегежского района.

Мужчина найден живым.