В Карелии нашли пропавшего мужчину без зубов, со шрамом на носу

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Как сообщили в МВД Карелии, мужчина пропал 21 декабря, когда выехал домой в поселок Пертозеро.
Отдел полиции Петрозаводска разыскивал без вести пропавшего Константина Е. 1979 года рождения, жителя Сегежского района.
Мужчина найден живым.
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