В Карелии пропал мужчина без зубов и со шрамом на носу

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Мужчина 21 декабря выехал домой в поселок Пертозеро и пропал, сообщили в МВД Карелии.
Отделом полиции Петрозаводска разыскивается без вести пропавший Константин Е. 1979 года рождения, житель Сегежского района.
На минувшей неделе 21 декабря из поселка Матросы Прионежского района он выехал домой – в поселок Пертозеро. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 180, худощавого телосложения, часть зубов отсутствует, на носу – по диагонали имеется шрам. Не всегда хорошо ориентируется в обстановке.
Всех, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить эти сведения по телефонам: 8-911-402-49-26 или 02 (с мобильного – 102).
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