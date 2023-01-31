В Карелии нашли пропавшего постояльца дома престарелых

Завершен розыск пенсионера из села Видлица, который ушел из социального учрежденияи пропал.

Полиция Олонецкого района сообщает о завершении мероприятий по розыску 61-летнего мужчины, без вести пропавшего в Видлице.

«Местонахождение его установлено, криминальная составляющая отсутствует», - говорится в сообщении МВД Карелии.

Напомним, мужчина ушел из социального учреждения в селе Видлица Олонецкого района 21 января. До сегодняшнего дня его местонахождение было неизвестно.