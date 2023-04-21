В Карелии назначен глава Пограничного управления

Владимир Путин подписал указ о назначении главы Пограничного управления Карелии.

Как сообщили Пограничном управлении ФСБ России по Карелии, указом Президента РФ от 19 мая 2023 года начальником управления назначен гы.

Как указали в пресс-службе, Сергей Юрьевич Попов обладает большим опытом на различных должностях в пограничных подразделениях, проходя службу на Дальнем Востоке, в Таджикистане, республиках Дагестан и Ингушетия, а также в Чеченской республике. За безупречную службу был удостоен государственных и ведомственных наград.

В 2017 году Сергей Попов стал первым заместителем начальника Пограничного управления Карелии, а с 2021 года исполнял обязанности начальника Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.