В Карелии назначен глава Пограничного управления

Владимир Путин подписал указ о назначении главы Пограничного управления Карелии.
Как сообщили Пограничном управлении ФСБ России по Карелии, указом Президента РФ от 19 мая 2023 года начальником управления назначен гы.
Как указали в пресс-службе, Сергей Юрьевич Попов обладает большим опытом на различных должностях в пограничных подразделениях, проходя службу на Дальнем Востоке, в Таджикистане, республиках Дагестан и Ингушетия, а также в Чеченской республике. За безупречную службу был удостоен государственных и ведомственных наград.
В 2017 году Сергей Попов стал первым заместителем начальника Пограничного управления Карелии, а с 2021 года исполнял обязанности начальника Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.
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