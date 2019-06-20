В Карелии назначен главный тренер по хоккею училища олимпийского резерва

На должность главного тренера по хоккею в училище олимпийского резерва в Кондопоге назначен Мастер спорта России по хоккею Евгений Пастернацкий, сообщили правительстве Карелии.

Евгений Пастернацкий окончил Московскую государственную академию и Высшую школу тренеров по хоккею. Является воспитанником СДЮШОР "Химик" (Воскресенск), играл в профессиональных клубах. Обладатель Кубка "Братина".

Работал директором ДЮСШ "Созвездие" в Москве. С 2017 по 2019 годы являлся старшим тренером команды Молодежной хоккейной лиги "Атланты".

В качестве главного тренера 22 июня Евгений Пастернацкий примет участие в семинаре и аттестации тренеров МХЛ в образовательном центре "Сириус" в Сочи.

С сентября первые 25 студентов-хоккеистов начнут свое обучение в Государственном училище олимпийского резерва в Кондопоге. Они войдут в состав команды "ГУОР Карелия" и примут участие в Первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) сезона 2019/2020.