В Карелии назвали лучшие добровольные народные дружины

Добровольным дружинам из трех районов республики вручили ценные подарки.

Как сообщили в МВД Карелии, сегодня в республике действует 21 добровольная народная дружина (ДНД). Они на постоянной основе участвуют в охране общественного порядка вместе с правоохранительными органами республики.



© МВД Карелии

Всего за год добровольцы пресекли 11 нарушений общественного порядка. По итогам деятельности за 2022 год лучшими признаны дружины Сегежского и Медвежъегорского и Лахденпохского районов.



© МВД Карелии

Представители этих общественных объединений в торжественной обстановке получили ценные подарки. Церемонии состоялись 20 и 21 декабря в Петрозаводске в Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.