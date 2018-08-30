В Карелии не состоялся аукцион на разведку и добычу золота

Аукцион на разведку и добычу рудного золота на месторождении Майское в Карелии не состоялся, следует из материалов тендера.

"Аукцион признан несостоявшимся в связи с недопуском всех заявителей", — поясняется в сообщении Севзапнедра.

В перечне участников отсутствуют заявители.

Объект находится в Лоухском муниципальном районе Республики Карелия на границе с Мурманской областью. В 15 км к западу от месторождения проходит государственная граница с Финляндией. Площадь — 0,15 кв км. Запасы С2 — 16 тысяч тонн руды и 122 кг золота. Лицензия — на 25 лет. Стартовый платеж составлял 2,803 млн рублей, пишет Прайм.