В Карелии не спешат создать "зеленый щит" вокруг Петрозаводска

Решение о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Петрозаводска депутаты карельского парламента должны были вынести еще два месяца назад.

Депутаты законодательного собрания Карелии подготовят до 1 апреля 2018 года заключение по территориям, включаемым в "зеленый щит" Петрозаводска, создание которого было инициировано активистами Общероссийского народного фронта. Такое решение было принято на заседании рабочей группы при парламентском комитете по природным ресурсам и экологии по вопросам создания лесопарковых зеленых поясов.

В мероприятии приняли участие эксперты Народного фронта, у которых возникли вопросы по поводу затягивания сроков принятия решения о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Петрозаводска.

"За минувший год процесс создания лесопарковых зеленых поясов нам удалось инициировать во всех 85 регионах, и уже в 21 регионе законодательные собрания приняли решения о создании зеленого щита". И нас не может не беспокоить, что в Карелии не спешат реализовать инициативу ОНФ, поддержанную президентом России, лидером Общероссийского народного фронта Владимиром Путиным. Решение о создании "зеленого щита" депутаты карельского парламента должны были вынести в течение 40 дней с момента подачи ходатайства общественной палаты республики, то есть в начале января 2017 года. Оснований отказа в подготовке законопроекта мы не видим", – заявил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

По инициативе общественников в состав лесопаркового пояса Петрозаводска предлагается включить территории общей площадью 14,4 тыс. га. Это участки, которые располагаются на противоположном берегу Петрозаводской губы Онежского озера и в совокупности представляют собой единую естественную экологическую систему. В частности, это территории Ботанического сада Петрозаводского государственного университета, природного заказника «Заозерский», защитных лесов лесного фонда Заозерского лесничества, а также участки городских лесов на пяти Ивановских островах. Водный объект – часть акватории Онежского озера – также включен в "зеленый щит" вокруг Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска включила в "зеленый щит" рекреационные зоны внутри города (191 зона), городские леса (758 га) и лесопарки (650 га).

В ходе заседания рабочей группы депутаты, эксперты, ученые, представители органов власти и контролирующих органов заявили, что полностью поддерживают идею создания лесопаркового пояса Петрозаводска. Вопросы, которые возникали по включению в состав "зеленого щита" рекреационных территорий, лесопарков и петрозаводской губы Онежского озера, в ходе обсуждения также были сняты. В итоге было приято решение подготовить заключение по территориям, которые должны войти в зеленый пояс, до 1 апреля 2018 года. Затем документ будет рассмотрен депутатами заксобрания республики.

"Конечно, важно образовать "зеленый щит" вокруг всего города. Сегодня основным препятствием для этого является необходимость внесения изменений в Генплан Петрозаводска. Это станет возможным после разработки и согласования проекта границ лесопарковых и зеленых зон защитных лесов в городе. Поэтому работа по созданию полноценного "зеленого щита" будет продолжена. Но сегодня важно, чтобы депутаты приняли решение о создании "зеленого щита", сохранили легкие города. Мы будем держать этот вопрос на контроле", – сказал член регионального штаба Народного фронта в Карелии, координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Кванин.