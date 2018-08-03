Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
15:34, 03 Августа 2018

В Карелии неизвестные избили дачников и скрылись на их машине, вводился план "Перехват"

По теме

В Карелии женщина стала фигурантом уголовного дела из-за найденного на улице пакета
03.08.18 16:22
В Сегеже трое мужчин забили приятели до смерти
03.08.18 14:39
Четверо "бизнесменов" украли у жителей Карелии более 14,2 млн рублей
03.08.18 12:37
Все новости
Загрузка...

В дачном кооперативе, расположенном в Пряжинском районе, неизвестные ночью избили двоих жителей Петрозаводска, забрали у них телефон, деньги и ключи от машины, на которой скрылись.

О разбойном нападении в полицию заявила жительница поселка Святозеро.

По ее словам, ночью в соседнем дачном кооперативе неизвестные избили двоих жителей Петрозаводска. После этого у одного из них нападавшие забрали мобильный телефон и деньги, а у другого ключи от принадлежащей ему машины и скрылись на ней.

Для задержания подозреваемых был введен план "Перехват", сообщили в карельском МВД.

"В результате угнанный автомобиль после совершения ДТП был обнаружен в Ленинградской области. В ходе последующих оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны в Лодейном поле", - отметили в министерстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. 

"Установлена причастность задержанных ещё к целому ряду имущественных преступлений, совершенных на территории Карелии, Мурманской и Ленинградской областей, по которым они дают признательные показания", - заключили в МВД.

По теме

В Карелии женщина стала фигурантом уголовного дела из-за найденного на улице пакета
03.08.18 16:22
В Сегеже трое мужчин забили приятели до смерти
03.08.18 14:39
Четверо "бизнесменов" украли у жителей Карелии более 14,2 млн рублей
03.08.18 12:37
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.07.2018, 21:20
Постройневшая Ксения Собчак похвасталась фигурой в купальнике
31.07.2018, 11:58
Видели её? МВД Карелии опубликовало фото предполагаемой мошенницы
31.07.2018, 21:30
ФОТО: В продаже появился купальник-недоразумение
28.07.2018, 12:39
ВИДЕО: Мужчина и женщина устроили скандал в центре Петрозаводска
01.08.2018, 13:03
К выходным погода в Карелии изменится
31.07.2018, 17:01
Петрозаводская консерватория сообщила о трагической смерти педагога Юлии Тишкиной

Аналитика

01.08.2018 14:56
Обществоведение
"Мы заставим работать по нашим правилам!" 8
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 7
31.07.2018 10:32
"Путь у нас один – массовый протест" 3
30.07.2018 12:59
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:21
Без политики
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию
Реконструкция Офтальмологического центра Карелии на набережной Варкауса, 1б идет 24 часа в сутки.
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»