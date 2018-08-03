В Карелии неизвестные избили дачников и скрылись на их машине, вводился план "Перехват"

В дачном кооперативе, расположенном в Пряжинском районе, неизвестные ночью избили двоих жителей Петрозаводска, забрали у них телефон, деньги и ключи от машины, на которой скрылись.

О разбойном нападении в полицию заявила жительница поселка Святозеро.

По ее словам, ночью в соседнем дачном кооперативе неизвестные избили двоих жителей Петрозаводска. После этого у одного из них нападавшие забрали мобильный телефон и деньги, а у другого ключи от принадлежащей ему машины и скрылись на ней.

Для задержания подозреваемых был введен план "Перехват", сообщили в карельском МВД.

"В результате угнанный автомобиль после совершения ДТП был обнаружен в Ленинградской области. В ходе последующих оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны в Лодейном поле", - отметили в министерстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

"Установлена причастность задержанных ещё к целому ряду имущественных преступлений, совершенных на территории Карелии, Мурманской и Ленинградской областей, по которым они дают признательные показания", - заключили в МВД.