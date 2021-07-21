В Карелии нелегального перевозчика, не носившего маску, отдали под суд

Суд оштрафовал нелегального перевозчика на 30 тысяч рублей, сообщил Минтранс Карелии.

Нарушения в деятельности индивидуального предпринимателя были выявлены в ходе межведомственного рейда с участием специалистов Минтранса Карелии.

Петрозаводский городской суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей индивидуальному предпринимателю, выполнявшему регулярные междугородние перевозки по маршруту «Петрозаводск – Питкяранта» под видом заказных, не соблюдая противоэпидемиологические требования.

Напомним, что в мае сотрудники Министерства по дорожному хозяйству, транспорта и связи Карелии установили факт осуществления водителем-индивидуальным предпринимателем перевозок пассажиров автобусом по маршруту «Петрозаводск – Питкяранта» с нарушением требований распоряжения главы Карелии: в салоне автобуса не использовались средства индивидуальной защиты (маски) и отсутствовал дозатор с кожным антисептиком для обработки рук.

Ранее виновный за аналогичные нарушения уже привлекался Петрозаводским городским судом к административной ответственности в виде предупреждения.

Мероприятия, направленные на пресечение деятельности лиц, нелегально осуществляющих регулярные перевозки пассажиров автобусами и легковыми автомобилями, проводятся еженедельно и будут продолжены.