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В Карелии неработающий ветеран боевых действий выплатил долг за преступление

Новости. Общество
12:20, 15 Июля 2021
фото: © Алексей Никольский/РИА Новости

Карельские приставы взыскали ущерб за кражу с ветерана боевых действий, сообщили в УФССП Карелии.

В петрозаводском отделении судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскание ущерба от кражи в размере более чем 13 тысяч рублей. Должник официально не работал, имущество у него отсутствовало. Петрозаводчанин получал лишь пенсию ветерана боевых действий, с которой, по требованию законодательства, взыскания не проводятся.

Требование о постановке на учет в Центр занятости населения должник также проигнорировал, поэтому судебный пристав назначил ему административный штраф — одну тысячу рублей.

После назначения второго штрафа должник не стал затягивать с оплатой и компенсировал ущерб, причиненный преступлением, в полном объеме.

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Комментарии

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Изя
2021-07-15 13:26:52
Не смешили бы приставы народ ))))
однозначно
2021-07-15 12:30:08
Это не пенсия, а едв в размере 3 200 рублей.
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