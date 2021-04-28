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В Карелии несовершеннолетний отдыхал в баре и там избил посетителя

Новости. Происшествия
10:11, 29 Апреля 2021
фото: © anzub.ru
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Несовершеннолетний посетитель жестоко избил мужчину, находившегося с ним в одном баре.

В дежурную часть полиции по Питкярантскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что туда доставлен 40-летний пациент со множественными ушибами и гематомами на лице. Об этом сообщили в МВД.

Врачи диагностировали у пострадавшего переломы носа, правой глазницы и других костей. При установлении обстоятельств выяснилось, что травмы мужчине нанёс неизвестный в ходе конфликта в одном из городских баров. Как выглядел злоумышленник, пострадавший не запомнил.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель. На момент совершения преступления молодой человек был несовершеннолетним. Он дал признательные показания.

Уголовное дело возбуждено по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои». В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой возможна переквалификация совершённого подозреваемым деяния на более тяжкое.

Ранее сообщалось, что за избиение подростков на улице суд отправил жителя Карелии на обязательные работы.

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