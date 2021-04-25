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За избиение подростков на улице суд отправил жителя Карелии на обязательные работы

Новости. Происшествия
14:22, 26 Апреля 2021
фото: © ТАСС / Дмитрий Беркут
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В Пудожском районе 25-летнего местного жителя осудили за избиение несовершеннолетних на улице города, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Пудожского района подержала гособвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя района, который органами предварительного расследования обвинялся в избиение подростков на улице из хулиганских побуждений.

Судом установлено, что в сентябре 2020 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц Подпорожья, используя малозначительный повод, избил двух проходившим мимо подростков.

Мировым судьей мужчина признан виновным в совершении данного преступления и приговорен к 200 часам обязательных работ.

Кроме того, судом удовлетворены исковые заявления, предъявленные прокуратурой в интересах несовершеннолетних, о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда вследствие причинения подросткам указанными преступными действиями физической боли и нравственных страданий, на общую сумму 15 тысяч рублей.

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