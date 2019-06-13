В Карелии несовершеннолетний водитель сбил пешехода

ДТП произошло в Медвежьегорске 12 июня, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 19.22 во дворе дома № 34 по ул. Максима Горького 16-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, не имея права на управление транспортным средством, совершил наезд на 18-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил травмы Ему была оказана медицинская помощь.