В Карелии девочка предотвратила убийство матери

В Кемском районе ссора между бывшими супругами едва не закончилась убийством, но вовремя вмешалась несовершеннолетняя дочь, сообщили в Следкоме Карелии.

В Кемском районе Следком возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя.

По версии следствия, в мае 2021 года мужчина в пьяном состоянии в квартире своей бывшей жены пригрозил убить ее, а затем попытался задушить. На помощь матери подоспела несовершеннолетняя дочь - вдвоем они вытолкали обидчика из комнаты.

По ходатайству следователя подозреваемый заключен под стражу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.