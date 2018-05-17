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Новости. Криминал
08:05, 17 Мая 2018

В Карелии незадачливый рыбак остался без лодки и с разобранной "Нивой", приняв помощь от водителя на трассе

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Житель Суяорви, не сумевший вытащить свой автомобиль из Шуи, напрасно доверился подвозившему его ночью водителю.

В сложной ситуации в одну из майских ночей оказался пожилой рыбак из Суоярви. Мужчина выехал на своей "Ниве" на берег реки Шуя и не заметил, как автомобиль оказался в воде. В одиночку вытащить его он не смог и решил отправиться в город за помощью.

До Суоярви рыбаку пешком идти не пришлось. На шоссе остановился попутный автомобиль, водитель которого согласился подвезти мужчину. Но вернуться сразу же за своей "Нивой" жителю Суоярви не удалось – на поиск помощников ушло два дня.

Как рассказали в полиции, куда обратился пожилой мужчина, когда он вернулся к автомобилю, он его не узнал. Машина оказалась разукомплектованной. С нее были сняты не только аккумулятор и запасное колесо, но и различные агрегаты. Кроме того, похитители забрали из машины надувную лодку с мотором.

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 23-летний житель районного центра, который и подвозил мужчину ночью. Узнав от попутчика о случившемся, молодой человек дважды возвращался к застрявшему автомобилю. Сначала забрал лодку с мотором, а затем снял запчасти. Все похищенное правоохранители нашли и изъяли в гараже подозреваемого, а сам он стал фигурантом двух уголовных дел и находится под подпиской о невыезде", - сообщили в МВД Карелии.

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