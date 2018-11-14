16:07, 14 Ноября 2018
В Карелии незаконно заключали контракты на содержание дорог в Карелии прошлой зимой
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии признало незаконным заключение контрактов на содержание автомобильных дорог между Управлением автомобильных дорог и рядом компаний прошлой зимой, когда разразился скандал вокруг предыдущего подрядчика.
По сведениям УФАС в декабре 2017 года Управление заключило контракты на выполнение работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения без проведения конкурентных процедур.
В материалах дела фигурируют ООО "Петрозаводское ДРСУ", ООО "Кондопожское ДРСУ", ООО "Олонецавтодор", ООО "Кольское ДРСУ".
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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