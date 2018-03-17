В Карелии ночь перед выборами будет морозной

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Облачная с прояснениями погода ожидается 18 марта в Карелии.
В районах республики небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного.
Температура ночью -9,-14, а местами до -23 градусов. Днем от -4 до +1 градуса.
В Петрозаводске облачная, ночью с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный умеренный, днем порывы до сильного.
Ночью 13, 15 градусов мороза. Днем -2,-4 градусов.
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