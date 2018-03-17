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Новости. Общество
17:00, 17 Марта 2018

В Карелии ночь перед выборами будет морозной

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Облачная с прояснениями погода ожидается 18 марта в Карелии.

В районах республики небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного.

Температура ночью -9,-14, а местами до -23 градусов. Днем от -4 до +1 градуса.

В Петрозаводске облачная, ночью с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, днем порывы до сильного.

Ночью 13, 15 градусов мороза. Днем -2,-4 градусов.

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