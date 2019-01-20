В Карелии ночью подморозит до -29 градусов

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Синоптики ожидают в понедельник 21 января облачную с прояснениями погоду.
По данным Карельского Гидрометцентра, в районах республики местами небольшой снег. Ветер северных направлений слабый.
Температура воздуха ночью -15, -20, местами до - 29 градусов, днем 12,17, местами до 24 градусов мороза.
В Петрозаводске облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков.
Ветер северных направлений слабый.
Ночью -18, -20 градусов, днем от 14 до 16 градусов мороза.
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