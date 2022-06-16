В Карелии «Ночные волки» возложили цветы к братской могиле (ВИДЕО)

В Олонецком районе мотоциклисты клуба «Ночные волки» почтили память павших бойцов.

Представители карельского отделения клуба «Ночные волки» возложили цветы к братской могиле в селе Видлица Олонецкого района. Об этом информирует паблик мотоциклистов.

В сообществе говорится, что в настоящее время «Ночные волки» совершают мотопробег «Дорогами Карельского фронта».