В Карелии обезвредили еще одну партию старых боеприпасов

фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Карельские спасатели изъяли и уничтожили очередную партию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, сообщили в Госкомитете по безопасности и жизнедеятельности.

На этот раз старые боеприпасы были обнаружены в Олонецком и Суоярвском районах.

Среди опасных находок оказались артиллерийские снаряды разного калибра, гранаты Ф-1, минометная мина 82 мм и другие предметы. Обезвредила их группа разминирования поисково-спасательной службы.

Всего же в этом году подразделения карельской поисково-спасательной службы изъяли и уничтожили 744 взрывоопасных предмета, оставшиеся с военных времен.