В Карелии обезвредили еще одну партию старых боеприпасов

Карельские спасатели изъяли и уничтожили очередную партию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, сообщили в Госкомитете по безопасности и жизнедеятельности.
На этот раз старые боеприпасы были обнаружены в Олонецком и Суоярвском районах.
Среди опасных находок оказались артиллерийские снаряды разного калибра, гранаты Ф-1, минометная мина 82 мм и другие предметы. Обезвредила их группа разминирования поисково-спасательной службы.
Всего же в этом году подразделения карельской поисково-спасательной службы изъяли и уничтожили 744 взрывоопасных предмета, оставшиеся с военных времен.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание