В Карелии объявили аукционы "за ноль рублей"

Объявлено о проведении двух первых аукционов по приватизации государственного и муниципального имущества В Карелии без объявления начальной цены.

Администрация Сегежского района выставила на торги нежилое помещение общей площадью 161 кв м в Сегеже, а Федеральное агентство по управлению госимуществом продает земельный участок общей площадью 1 тысяча кв м в поселке Ругозеро.

Начальная цена торгов по обоим объектам - ноль рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".