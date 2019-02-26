В Карелии объявили аукционы "за ноль рублей"

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Объявлено о проведении двух первых аукционов по приватизации государственного и муниципального имущества В Карелии без объявления начальной цены.
Администрация Сегежского района выставила на торги нежилое помещение общей площадью 161 кв м в Сегеже, а Федеральное агентство по управлению госимуществом продает земельный участок общей площадью 1 тысяча кв м в поселке Ругозеро.
Начальная цена торгов по обоим объектам - ноль рублей.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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