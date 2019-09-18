В Карелии объявили о новом проекте строительства дата-центров за 10 млрд рублей

Сеть центров обработки данных (ЦОД) с центральным узлом и собственным производством хранилищ стоимостью 10 миллиардов рублей появится в Карелии до 2025 года.

Об этом заявил ректор Петрозаводского госуниверситета (ПетрГУ) Анатолий Воронин, передает ТАСС.

"Реализация проекта предполагает организацию распределенной сети ЦОД на 20 тыс. стойко-мест в северных районах Республики Карелия, а также создание производства хранилищ данных и создание центрального узла ЦОД. Проект реализуется в период с 2019 по 2025 год и разбит на три этапа", - сказал Воронин в Петрозаводске на выездном заседании дискуссионного клуба проектного офиса развития Арктики "Стратегические сессии - Арктика 2035".

Отмечается, что причина выбора северных районов для размещения дата-центров - в процессе охлаждения ЦОД за счет климатических условий, что до 40% снижает затраты на них в процессе эксплуатации.

Проект создания сети ЦОД в арктических районах Карелии реализует ПетрГУ совместно с компанией GS Nanotech из Калининградской области, которая единственная в России разрабатывает и выпускает собственные микропроцессоры.

Это уже не первый проект по строительству в Карелии дата-центров с миллиардным финансированием.

Ранее сообщалось, что глава Карелии Артур Парфенчиков подписал соглашение о взаимодействии между правительством республики и обществом с ограниченной ответственностью "ДИСИЛЭБ" (DC Lab). Компания заявила о планах строительства на территории опережающего социально-экономического развития "Надвоицы" дата-центра для размещения серверного и сетевого оборудования и предоставления информационных услуг. Планируется, что инвестиционный проект в Надвоицах будет завершён к концу 2020 года. На первом этапе его реализации инвестиции составят около 8 млрд рублей.

Как выяснялось, ООО "ДИСИЛЭБ" (7735165643 ИНН) создана менее двух лет назад, но уже находится в реестре "Юридические лица, имеющие взыскиваемую судебными приставами задолженность по уплате налогов". В компании работает один человек. Госконтрактов у фирмы никогда не было и нет сейчас.