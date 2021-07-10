Реклама
Прислать новость
Названы самые богатые и самые бедные регионы России 2
10.07.2021 20:38
Пьяное вождение в одном случае закончилось гибелью человека
10.07.2021 16:47
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации 3
10.07.2021 21:40
За минувшие сутки в Карелии подтвердили две смерти от коронавируса 2
Сегодня 09:21

В Карелии обнаружена новая партия рыбных отходов, которые завезли как удобрения

Новости. Общество
15:02, 11 Июля 2021
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Скандальная история с завозом в Заонежье рыбных отходов из Мурманской области получила продолжение в другом уголке Карелии – в поселке Пряжа.

По словам местных жителей, в этот поселок также привезли пластиковые контейнеры с рыбным гидролизатом и сгрузили их в силосные траншеи бывшего зверосовхоза. В руководстве АО «Совхоз «Ведлозерский», которому достались эти траншеи от прежнего собственника, факт поставки рыбных отходов нам подтвердили, но заверили «Столицу на Онего», что «никто их никуда не сливал».

– А что вы с ними собираетесь делать? – поинтересовались мы у генерального директора АО «Совхоз «Ведлозерский» Дмитрия Буевича по телефону.

– Мы ждем документы и необходимые разрешения, чтобы потом использовать эти отходы как удобрение, – пояснил гендиректор.

«Столица на Онего» решила отправиться в Пряжу, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит, а по дороге мы встретились с руководителем сельхозпредприятия, который согласился ответить на наши вопросы.

Репортаж из Пряжи читайте здесь.

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
04.07.2021, 23:40
Автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)

Чтиво

08.07.2021 15:28
Личное мнение
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
У карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч жителей республики в необходимости добровольной прививки от коронавируса?
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»