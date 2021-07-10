В Карелии обнаружена новая партия рыбных отходов, которые завезли как удобрения

Скандальная история с завозом в Заонежье рыбных отходов из Мурманской области получила продолжение в другом уголке Карелии – в поселке Пряжа.

По словам местных жителей, в этот поселок также привезли пластиковые контейнеры с рыбным гидролизатом и сгрузили их в силосные траншеи бывшего зверосовхоза. В руководстве АО «Совхоз «Ведлозерский», которому достались эти траншеи от прежнего собственника, факт поставки рыбных отходов нам подтвердили, но заверили «Столицу на Онего», что «никто их никуда не сливал».

– А что вы с ними собираетесь делать? – поинтересовались мы у генерального директора АО «Совхоз «Ведлозерский» Дмитрия Буевича по телефону.

– Мы ждем документы и необходимые разрешения, чтобы потом использовать эти отходы как удобрение, – пояснил гендиректор.

«Столица на Онего» решила отправиться в Пряжу, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит, а по дороге мы встретились с руководителем сельхозпредприятия, который согласился ответить на наши вопросы.

Репортаж из Пряжи читайте здесь.