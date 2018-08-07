08:05, 07 Августа 2018
В Карелии обнаружены нормативные акты районных властей, противоречащие российским законам
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Прокуратура Карелии проанализировала нормотворческую деятельность органов местного самоуправления по итогам первого полугодия.
Так, в первом полугодии в прокуратуры городов и районов республики поступило 1463 проекта муниципальных нормативных правовых актов.
"Нормы, противоречащие действующему законодательству, коррупциогенные факторы, недостаточность правового регулирования выявлены в 90 проектах", - говорится в сообщении.
Например, прокуратура Прионежского района направила в совет Ладвинского поселения замечания по проекту решения о денежном содержании, материальном стимулировании муниципальных служащих и оказании им материальной помощи.
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