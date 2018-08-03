Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:15, 03 Августа 2018

В Карелии обнаружили место расстрела монахов и руины монастыря

По теме

В Республиканской инфекционной больнице остаются четыре человека, заболевших корью
03.08.18 11:16
Карелия готова принять несколько сотен тысяч китайских туристов, заявил Парфенчиков
03.08.18 11:07
В Петрозаводске выбран лучший сувенир с символикой города
03.08.18 10:42
Все новости
Загрузка...

Об этом стало известно во время встречи председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова и главы Карелии Артура Парфенчикова.

Как пишет пресс-служба Совета по правам человека, на встрече обсудили вопросы взаимодействия региональной власти с уполномоченными, работу с обращениями граждан и решения актуальных социальных проблем.

Особое внимание было уделено решению проблем, связанных с расселением ветхого и аварийного жилья, на которые обращал внимание Совет в ходе выездного заседания в Карелии в феврале 2017 года. Не осталась без внимания и тема реализации в регионе Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Михаил Федотов рассказал Артуру Парфенчикову о первых впечатлениях от посещения мемориальных комплексов на Зарецком кладбище, в Красном бору и в мкрн. Пески.

Глава Карелии рассказал о планах по восстановлению в виде музея пересыльной тюрьмы и Благовещенского монастыря в Кеми, откуда отправлялись этапы политзаключённых на Соловки. Данные объекты могут стать частью общетуристического и паломнического маршрутов на Соловки.

"Кроме того, недавно в Прионежском районе возле о. Яшезеро были обнаружены расстрельные ямы и руины монастыря, где в 1920-е годы располагалась тюрьма НКВД. Имеются сведения о 39 монахах, расстрелянных в Яшезерской тюрьме. Эти руины могут стать ещё одним объектом, свидетельствующим о годах массовых репрессий", - отметили в пресс-службе.

По теме

В Республиканской инфекционной больнице остаются четыре человека, заболевших корью
03.08.18 11:16
Карелия готова принять несколько сотен тысяч китайских туристов, заявил Парфенчиков
03.08.18 11:07
В Петрозаводске выбран лучший сувенир с символикой города
03.08.18 10:42
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2018-08-03 10:02:08
Народ привык уже свою веру топтать. Сначала Перуна по грязи волокли, избивая палками, потом монахов расстреливали, сейчас опять часовни им не нравятся.
кир
2018-08-03 09:35:36
Все злодеяния делал "простой, белый и пушистый народ" под руководством нерусской верхушки большевиков. Все в одной лодке, что тогда, что сейчас.
sherhan2
2018-08-03 09:13:04
Ну что. Ждём очередную часовню.
Саныч
2018-08-03 07:32:30
Больше тем для разговоров не было?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.07.2018, 21:20
Постройневшая Ксения Собчак похвасталась фигурой в купальнике
31.07.2018, 11:58
Видели её? МВД Карелии опубликовало фото предполагаемой мошенницы
31.07.2018, 21:30
ФОТО: В продаже появился купальник-недоразумение
28.07.2018, 12:39
ВИДЕО: Мужчина и женщина устроили скандал в центре Петрозаводска
01.08.2018, 13:03
К выходным погода в Карелии изменится
31.07.2018, 17:01
Петрозаводская консерватория сообщила о трагической смерти педагога Юлии Тишкиной

Аналитика

01.08.2018 14:56
Обществоведение
"Мы заставим работать по нашим правилам!" 8
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 7
31.07.2018 10:32
"Путь у нас один – массовый протест" 3
30.07.2018 12:59
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
Вся аналитика

Чтиво

30.07.2018 11:24
Без политики
"Деньги" показали на большом экране 3
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»