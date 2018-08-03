В Карелии обнаружили место расстрела монахов и руины монастыря

Об этом стало известно во время встречи председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова и главы Карелии Артура Парфенчикова.

Как пишет пресс-служба Совета по правам человека, на встрече обсудили вопросы взаимодействия региональной власти с уполномоченными, работу с обращениями граждан и решения актуальных социальных проблем.

Особое внимание было уделено решению проблем, связанных с расселением ветхого и аварийного жилья, на которые обращал внимание Совет в ходе выездного заседания в Карелии в феврале 2017 года. Не осталась без внимания и тема реализации в регионе Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Михаил Федотов рассказал Артуру Парфенчикову о первых впечатлениях от посещения мемориальных комплексов на Зарецком кладбище, в Красном бору и в мкрн. Пески.

Глава Карелии рассказал о планах по восстановлению в виде музея пересыльной тюрьмы и Благовещенского монастыря в Кеми, откуда отправлялись этапы политзаключённых на Соловки. Данные объекты могут стать частью общетуристического и паломнического маршрутов на Соловки.

"Кроме того, недавно в Прионежском районе возле о. Яшезеро были обнаружены расстрельные ямы и руины монастыря, где в 1920-е годы располагалась тюрьма НКВД. Имеются сведения о 39 монахах, расстрелянных в Яшезерской тюрьме. Эти руины могут стать ещё одним объектом, свидетельствующим о годах массовых репрессий", - отметили в пресс-службе.