В Карелии обновился состав детского совета при уполномоченном по правам ребенка

Об этом сообщил детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.

В первой встрече обновлённого состава принял участие уполномоченный по правам ребёнка в Республике Карелия Геннадий Сараев, участники совета, а также кураторы: главный редактор республиканской газеты детей и подростков "Моя газета +" Мария Валетова и Рауль Филипенко.



Как сообщила пресс-служба Совета, участники встречи не только познакомились, но и подняли важные вопросы о защите прав детей. Каждый участник Детского совета заряжен энергией, силой, хорошим настроением и желанием помогать.