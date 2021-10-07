В Карелии обновлен рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

За минувшие сутки COVID-19 заразились 262 человека — это рекордное число за последние несколько месяцев.

По данным на 7 октября, в республике подтверждены еще три летальных исхода от COVID-19. Общее число смертей от коронавируса теперь составляет 895. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки выявлено 262 инфицированных, из которых 256 были не привиты. Из 253 заболевших в состоянии средней тяжести находятся 64 пациентов, тяжелых — 5, один пациент находится в крайне тяжелом состоянии.

В стационарах находятся 866 пациентов с коронавирусом. Четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, подключены к ИВЛ, из них два находятся на инвазивной ИВЛ.

За сутки 229 человек выписаны по выздоровлению.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 67580 случаев коронавируса, выздоровели 64193 пациентов.