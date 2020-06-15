В Карелии обновляют одну из самых сложных автотрасс

В этом сезоне здесь предусмотрены фрезерование и временное восстановление наиболее поврежденных фрагментов дорожного полотна, сообщили в Минтрансе Карелии.

Специалисты ООО "ПСК "Строитель" продолжают ремонт дороги "Петрозаводск – Суоярви".

Обновление асфальтобетонного покрытия и дорожной инфраструктуры выполняется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В нынешнем сезоне дорожники ведут замену участков дорожного покрытия от 33 километра дороги до границы Суоярвского района. Их общая протяженность –28 километров, вошел сюда и один из "сложных" отрезков на 90-м километре трассы, где сейчас выполняется водоотведение. Когда вода вдоль дороги окончательно спадет, рабочие заменят водонасыщенный грунт и займутся устройством новой дорожной одежды.

Продолжается разработка проектно-сметной документации для планируемой на 2021 год реконструкции самого "проблемного" участка автодороги: с 25 по 33 километры.

В следующем году также будет отремонтирован участок от федеральной трассы "Подъезд к аэропорту "Петрозаводск" до поселка Чална.