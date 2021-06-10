В Карелии обустроили первый проекционный световой пешеходный переход

Теперь «зебру», установленную в центре Медвежьегорска, будет хорошо видно в темное время суток, что позволит свести к минимуму ДТП с участием пешеходов, рассказали в Упрдор «Кола».

Оборудование, позволяющее демонстрировать статичное изображение высокого качества и яркости, было установлено на существующем наземном переходе в центре Медвежьегорска на автодороге Вологда - Медвежьегорск - трасса «Кола». Подсветка включается вместе с существующим дорожным освещением автоматически. Она видна на расстоянии 150-200 м, при этом не слепит водителей.

Преимущество этой технологии заключается в том, что подсветку хорошо видно даже на снегу. Проекция позволяет создать «световой коридор», благодаря которому водитель сможет увидеть пешехода издалека, что для нашего северного региона с коротким световым днем и непростыми климатическими условиями - большое подспорье.

В Упрдор «Кола», в чьем ведении находится указанная трасса, уверены, что применение технологии поможет максимально сократить количество ДТП с участием пешеходов. До конца ноября 2021 года оборудование будет работать в режиме тестовой эксплуатации.