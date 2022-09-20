В Карелии соседи помешали мужчине задушить сестру

В Сегежском районе в суд направлено уголовное дело о покушении на убийство.

В Карелии будут судить мужчину, которого обвиняют в покушении на убийство сестры. Об этом информирует прокуратура республики.

Согласно материалам уголовного дела, в апреле этого года 22-летний житель Сегежского района поссорился с сестрой во время совместного употребления спиртного. Предметом ссоры стало якобы ненадлежащее воспитание ею малолетних детей. Он схватил девушку в области шеи обеими руками и начал душить.

При попытке потерпевшей скрыться мужчина нанес ей удар по голове, вследствие чего она потеряла сознание. Затем он продолжил избиение, в том числе ногами. В ходе причинения телесных повреждений обвиняемый неоднократно высказывал угрозы убийством.

Действия нападавшего были пресечены прибежавшими на крики соседями, благодаря которым пострадавшей также была оказана медицинская помощь.

Свою вину обвиняемый в ходе предварительного расследования признал. Уголовное дело направлено в Сегежский суд.

Ранее сообщалось, что попытка задушить своего отчима стоила юному жителю Карелии 7 лет колонии.