Попытка задушить своего отчима стоила юному жителю Карелии 7 лет колонии

В Кеми вынесен приговор по уголовному делу о покушении на убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что днем 10 февраля пьяный 18-летний подсудимый, находясь в квартире жилого дома в Кеми, поссорился со своим отчимом. Он избил его и пытался задушить, однако задуманное довести до конца не смог из-за вмешательства супруги потерпевшего. Она оттолкнула молодого человека, и мужчина сумел оказать сопротивление.

Кемский городской суд приговорил 18-летнего местного жителя к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, хулиган в Петрозаводске пытался задушить администратора компьютерного клуба.