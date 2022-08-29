Хулиган в Петрозаводске пытался задушить администратора компьютерного клуба

Хулиган, который ворвался в компьютерный клуб и напал на администратора, был задержан, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

На днях ранним утром на пункт централизованного наблюдения Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил вызов из офиса в центре города. По прибытии на место происшествия росгвардейцы установили, что тревожная кнопка была нажата в связи с хулиганскими действиями посетителя компьютерного клуба.

Со слов администратора заведения, неизвестный гражданин напал на него и попытался схватить за шею. В результате потасовки было повреждено имущество. Самим участникам конфликта медицинская помощь не потребовалась.

Личность нарушителя была установлена – им оказался 29-летний петрозаводчанин. Сотрудники Росгвардии передали задержанного наряду патрульно-постовой службы полиции.