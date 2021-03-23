В Карелии мужчина умудрился продать арестованный внедорожник другому должнику

Судебные приставы в Сортавальском районе отыскали автомобиль должника, который тот пытался скрыть, продав без договора и регистрации, сообщили на сайте УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов Сортавалы находится исполнительное производство о взыскании задолженности с местного жителя в сумме почти 500 тысяч рублей по налогам и сборам.

Судебным приставом-исполнителем было выписано требование о предоставлении автомобиля Range Rover 2002 г.в., находящегося в собственности должника, для реализации в счет погашения долга.

Однако мужчина автомобиль не предоставил и в своих объяснениях указал, что транспортное средство находится в Санкт-Петербурге на ремонте, но точный адрес сообщить отказался. Судебному приставу-исполнителю установить местонахождение Range Rover не удалось, поэтому было заведено розыскное дело.

В рамках розыскных мероприятий выяснилось, что должник продал машину на запчасти без договора купли-продажи, и регистрация в отношении автомобиля не производилась.

Тем не менее Range Rover был найден и арестован в Лахденпохье.

Выяснилось, что новый "хозяин" автомобиля Range Rover также оказался должником по коммунальным платежам и на него возбуждено несколько исполнительных производств в отделении судебных приставов по Лахденпохскому району. В момент ареста автомобиля он был ознакомлен со всеми постановлениями.