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Новости. Общество
09:51, 19 Ноября 2018
фото: pixabay.com/giftpundits

В Карелии одиноким старикам сделают подарки на Рождество

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Рождественская акция для жителей дома престарелых и одиноких стариков района пройдет в Карелии.

Ежегодно центр "Попечение" проводит рождественскую акцию для жителей дома престарелых на Кургане и одиноких стариков в районах Карелии, о которых часто некому позаботиться.

В паблике "Старость в радость Петрозаводск" сообщают, что подарки в этом году принимаются строго по списку (календарь, пачка необычного чая, сладости, носочки мужские и женские, чашки и кружки.

Все вышеперечисленное нужно упаковать в красивый пакетик и подписать для дедушки или для бабушки ( но так, чтобы эту надпись можно было отклеить при сортировке).

Адрес сбора подарков – ул. Вольная, 1 с 10.00 до 14.00 ежедневно.

Если по какой-то причине вам не открыли в назначенное время, отдайте подарки свечницам в храме.

Обязательно сложите подарки в пакет и подпишите: "Акция старость в радость".

Акция действует до конца декабря.

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Комментарии

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Мизантроп
2018-11-19 10:21:01
О, Великая Россия, Которую Мы Потеряли И Вновь Нашли! Какое благолепие, какая красота! И такое вот Счастье отняли у нас коммуняки!
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