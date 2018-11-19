В Карелии одиноким старикам сделают подарки на Рождество

Рождественская акция для жителей дома престарелых и одиноких стариков района пройдет в Карелии.

Ежегодно центр "Попечение" проводит рождественскую акцию для жителей дома престарелых на Кургане и одиноких стариков в районах Карелии, о которых часто некому позаботиться.

В паблике "Старость в радость Петрозаводск" сообщают, что подарки в этом году принимаются строго по списку (календарь, пачка необычного чая, сладости, носочки мужские и женские, чашки и кружки.

Все вышеперечисленное нужно упаковать в красивый пакетик и подписать для дедушки или для бабушки ( но так, чтобы эту надпись можно было отклеить при сортировке).

Адрес сбора подарков – ул. Вольная, 1 с 10.00 до 14.00 ежедневно.

Если по какой-то причине вам не открыли в назначенное время, отдайте подарки свечницам в храме.

Обязательно сложите подарки в пакет и подпишите: "Акция старость в радость".

Акция действует до конца декабря.