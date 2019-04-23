В Карелии огонь уничтожил кровлю хозпостройки

Пожар произошел 22 апреля в деревне Тукса, сообщили в МЧС Карелии.

В 21.25 пожарно-спасательное подразделение Олонецкого района привлекалось для ликвидации пожара в хозяйственной постройке в д. Тукса на ул. Центральной у д.151.

В 21.46 пожар ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.