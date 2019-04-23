В Карелии огонь уничтожил кровлю хозпостройки

Новости по теме
Загрузка...
Пожар произошел 22 апреля в деревне Тукса, сообщили в МЧС Карелии.
В 21.25 пожарно-спасательное подразделение Олонецкого района привлекалось для ликвидации пожара в хозяйственной постройке в д. Тукса на ул. Центральной у д.151.
В 21.46 пожар ликвидирован.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.04.2019, 21:30
16.04.2019, 19:10
16.04.2019, 11:39
21.04.2019, 14:40
Аналитика
Сегодня 11:05
Политкухня
Карельские парламентарии оценили итоги работы правительства республики за 2018 год.
22.04.2019 14:25
22.04.2019 10:56
22.04.2019 09:47
18.04.2019 15:39
Чтиво
22.04.2019 13:28
Без политики
Председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин оценил успехи АО "ПКС-Водоканал" в управлении, модернизации, строительстве объектов коммунальной инфраструктуры.
18.04.2019 14:10
15.04.2019 14:08
15.04.2019 11:59
Медиа
20.04.2019 13:36
Комментарии